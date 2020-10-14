شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي لأرامكو: سوق النفط "تجاوزت المرحلة الأسوأ" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إن سوق النفط "تجاوزت المرحلة الأسوأ" في ضوء تعافي الطلب العالمي على الخام الذي يبلغ 90 مليون برميل يوميا حاليا.

وأضاف الناصر أن الطلب النفطي في الصين كاد يعود إلى مستويات ما قبل كوفيد-19. وقدر الناصر، الطلب النفطي حاليا بنحو 90 مليون برميل يوميا مع عودة الصين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19، بحسب وكالة رويترز.

وتوقعت شركة أرامكو السعودية، يوم الخميس الماضي، استمرار الطلب على النفط في الأجل البعيد تدفعه الزيادات السكانية والنمو الاقتصادي".

وأشارت إلى أن الزيادة السكانية ستدعم أنواع الوقود والمواد البتروكيماوية. نمو الطلب والتكهن بذروة وشيكة في الطلب على النفط لا يتفق ببساطة مع واقع استهلاك النفط.

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وقالت إن أولوياتنا هي الحفاظ على كثافتنا الكربونية المنخفضة وكلفة الإنتاج المنخفضة وفي الوقت نفسه تسليم إمدادات الطاقة التي يحتاجها العالم.

وتذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة التاسعة في ثلاثة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 24 من يوليو 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المعلن عنها أمس الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم.

وكان المستثمرون يترقبون من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.