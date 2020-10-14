شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "أسلاك" السعودية: 5 عوامل تقف وراء النتائج القوية التي حققناها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال نبيل بن حسن الأمير، الرئيس التنفيذي لشركة اتحاد مصانع الأسلاك، إن الشركة حققت هوامش ربحية أفضل مقارنة بالعام الماضي نتيجة 5 عوامل منها خفض التكاليف وتراجع أسعار المواد الخام.

وأوضح أن من تلك العوامل أيضا تنفيذ استراتيجيات الشركة من ناحية التوفير واقتناص الفرص البيعية خصوصاً في الربع الثالث مع مرور الأسواق بمرحلة توازن وتطبيق بعض الإجراءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، بحسب قناة العربية.

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وبين أن النتائج تعبر عن نشاط الشركة الفعلي وقوتها في إدارة مواردها بشكل مناسب. وهو أمر سيدعم استمرار التوزيعات للشركة في الفترة المقبلة بحال أقر مجلس الإدارة ذلك في وقتها".

وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء، عن قفزة بصافي الربح بعد الزكاة والضريبة، إلى 17.8 مليون ريال مقابل نحو 1.1 مليون ريال للربع الثالث من العام الماضي، بارتفاع 1518.2%.

ووفقاً لنتائج الشركة، على الموقع الإلكتروني لـ"تداول"، ارتفاع صافي الأرباح تعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش الربحية، الذي تغلب على انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى وارتفاع الزكاة.