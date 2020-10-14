شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يضغط زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي سلباً على دعم الوتد الصاعد، بينما يستمر مؤشر ستوكاستيك بمحاولة دعم المستوى المذكور، ليبقى السعر محصوراً بين مستويات تأكيد الاتجاه التي تتمثل بالدعم 0.7160 والمقاومة 0.7230، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد المستويات المذكورة.

نشير إلى أن تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق موضحة في تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7230

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي