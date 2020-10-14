شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت في نطاق ضيق منذ الصباح، مستقراً فوق المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل دعم لحظي جيد، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الصاعد الذي يعتمد على الثبات فوق مستوى 41.45، بانتظار استئناف الموجة الصاعدة التي تتواجد أهدافها التالية عند 44.10 ثم 46.43.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.45 والمقاومة 44.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد