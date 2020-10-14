شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بتقديم تداولات إيجابية طفيفة الآن في محاولة للابتعاد عن المتوسط المتحرك 50، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يستهدف مستويات 41.40 ثم 43.05 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الموجة الصاعدة يشترط الثبات فوق مستوى 38.85.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.85 والمقاومة 41.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد