شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات جانبية منذ الصباح ويستقر دون المتوسط المتحرك 50 الذي يشكّل ضغط سلبي أمام السعر، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تعتمد على الثبات دون مستوى 25.06، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ بكسر 23.60 لتأكيد امتداد الموجة الهابطة نحو 22.13.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط