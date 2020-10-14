شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمقاومة المحورية 1901.80 ولا يزال دونها حتى الآن، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1860.90 كمحطة رئيسية تالية.

نذكر بأن اختراق 1901.80 سيقود السعر لتحقيق ارتفاعات إضافية وقد يصل إلى 1934.86 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط