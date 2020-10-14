الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم للذهب 14-10-2020

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمقاومة المحورية 1901.80 ولا يزال دونها حتى الآن، حيث يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، بينما يلتقي المتوسط المتحرك 50 مع المقاومة المذكورة ليضيف مزيد من القوة إليها، بانتظار استئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يستهدف مستوى 1860.90 كمحطة رئيسية تالية.

 

نذكر بأن اختراق 1901.80 سيقود السعر لتحقيق ارتفاعات إضافية وقد يصل إلى 1934.86 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

Advertisements

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم للذهب 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا