شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار كسراً قوياً لدعم القناة الصاعدة، لكنه يظهر تداولات مختلطة ويحاول العودة إلى هذه القناة، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن، بانتظار تأكيد كسر هذا الدعم والاندفاع نحو 1.2705 أو اختراق المقاومة 1.3000 ومن ثم استعادة الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه الإيجابية عند 1.3160.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2820 والمقاومة 1.2980

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي