شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوع ، بسبب عزوف المستثمرين عن المخاطرة ،بجانب تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا فى المملكة المتحدة ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر لتعافي الاقتصاد البريطاني.

تراجع الجنيه مقابل الدولار قرابة 0.6% إلى 1.2862$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2935 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.2943$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة واحد بالمئة مقابل الدولار ، فى أول خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة منذ 10 أيلول/سبتمبر الماضي ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح من أعلى مستوى فى خمسة أسابيع عند 1.3082$ المسجل فى اليوم السابق.

Advertisements

وبخلاف عمليات البيع لجني الأرباح ،تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني ،بسبب عزوف المستثمرين عن شراء العملات ذات المخاطر العالية ، بالتزامن مع تنامي المخاوف حيال الاقتصاد البريطاني.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الأربعاء بنحو 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

التركيز على شراء الدولار حاليا يأتي فى ظل تلاشي الآمال أن يتوصل الحزب الجمهوري ونظيره الديمقراطي إلى حل وسط بشأن جولة جديدة من التحفيز المالي فى الولايات المتحدة ، بالإضافة إلى إعلان شركة جونسون أند جونسون يوم الثلاثاء إنهاء أوقفت مؤقتا التجارب السريرية للقاح مرشح للوقاية من فيروس كورونا.

وفى المملكة المتحدة ،ومع تسارع انتشار الموجة الثانية لفيروس كورونا ،أعلنت السلطات خاصة فى لندن فرض العديد من القيود مرة أخرى للحد من تفشي المرض ، الأمر الذي ينذر بتدمير أي بوادر لتعافي الاقتصاد البريطاني قد حدث بعد انتهاء الموجة الأولى.