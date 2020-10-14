شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار البلاتينيوم بقرابة 1% متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاتينيوم بقرابة الواحد بالمائة خلال الجلسة الآسيوية متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى لها منذ 21 من أيلول/سبتمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:25 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البلاتينيوم 0.82% لتتداول حالياً عند 875.86$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 868.76$ للأونصة، بينما ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 93.56 مقارنة بالافتتاحية عند 93.54.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 123.3$ مليار مقابل 200.1$ مليار في آب/أغسطس، وفي ظلال الشد والجذب بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الجمهوري الحاكم والحزب الديمقراطي حيال حجم حزمة التحفيز الثانية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على أكبر اقتصاد في العالم.

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بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المنظمين الأمريكيين قد أوقفوا مؤقتاً تجربة إيلي ليللي لهلاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا بسبب مخاوف اتتعلق بالسلامة، وجاء ذلك بعد أن تابعنا أيضا بالأمس إيقاف تجربة لقاح فيروس كورونا في شركة جونسون آنذ جونسون الأمريكية أيضا بشكل مؤقت وذلك في أعقاب إصابة أحد المشاركين في التجربة العلاجية للقاح بمرض غير مبرر.

وفي سياق أخر، فقد أعرب المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس عن كون التوصل إلي لقاح للفيروس التاجي بات قريباً، موضحاً أن المنظمة تقوم بدراسة تسعة لقاحات موجودة لديها، ومضيفاً أنه على الأرجح سوف يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وذلك مع حثه من جديد على استخدام الأساليب الوقائية وإتباع الإجراءات الصحية الموصي بها.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في أواخر الأسبوع الماضي عن زيادة قياسية ليوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي عالمياً، بقيادة موجة الإصابات التي تتزايد خلال الآونة الأخيرة في أوروبا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 37,70 مليون ولقي 1,079,029 شخص مصرعهم في 235 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر بشكل ملحوظ وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي الفيروس التاجي، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.