شكرا لقرائتكم خبر عن "عوف" رئيسا للشعبة العامة للأدوية.. و"جنينة وبدر" نائبان.. و"أبو حشيش" سكرتيرا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت الجمعية العمومية للشعبة العامة للادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية جلسة إجراءات لانتخاب مجلس إدارة الشعبة لدورة جديدة 2024 حسب لائحة الشعب النوعية بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وتم إجراء الانتخابات علي مجلس إدارة الشعبة من خلال صندوق الاقتراع السري، بينما تم اختيار هيئة مكتب الشعبة بالتزكية، حيث جاء الدكتور علي عوف رئيسا والدكتور مجدي جنينة نائب أول والدكتور أحمد بدر نائب ثان والدكتور عبد الحليم أبو حشيش سكرتيرا عاما والدكتور محمد شاهين سكرتيرا عاما مساعدا.

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وقال الدكتور علي عوف إن الشعبة ستعقد أول اجتماع لها خلال أيام قليلة لبحث عدة ملفات تتعلق بهذا القطاع منها ما يخص هيئة الدواء وهيئة سلامة الغذاء وبعض الملفات الأخري، مشيرا إلي أن الفترة القادمة تحتاج تكاتف كافة الجهود لتطوير هذا القطاع المهم والمسئولية كبيرة علي عاتق مجلس إدارة الشعبة خلال الدورة الجديدة.