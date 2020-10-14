شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يربح مع عودة التركيز إلى الجائحة والانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الذهب اليوم الأربعاء إذ شجعت الضبابية حيال تعافي الاقتصاد العالمي والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة المستثمرين على استغلال تراجع حاد للمعدن النفيس في الجلسة السابقة وشراؤه.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن نزل 1.9 بالمئة أمس الثلاثاء بفعل قفزة للدولار. وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار.

وقال هارشال باروت كبير استشاري الأبحاث بجنوب آسيا لدى ميتال فوكس "حين ينخفض السعر، ثمة جزء من المستثمرين الاستراتيجيين الذين يعتقدون أن الذهب ما زال تحوطا جيدا للغاية في مواجهة الضبابية العالمية...لذا يستمرون في الإقبال عليه".

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وأضاف أنه مع غياب أي مؤشرات على تباطؤ جائحة كوفيد-19 والضبابية التي تكتنف التحفيز المالي في الولايات المتحدة، فإن النطاق الأوسع البالغ 1850 إلى 1940 دولارا يظل كما هو.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، بجانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة مما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.