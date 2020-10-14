شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع محدود للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط هبوط 95 سهماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.01% رابحاً 0.76 نقطة ليصل إلى مستوى 8601.83 نقطة، فيما هبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.22% خاسراً 32.35 نقطة ليصل إلى مستوى 14946.62 نقطة، وبلغ حجم التداول 201.1 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعاً بسوق السعودية، على رأسها قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 1.22%، يليه قطاع الإعلام والترفيه وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 1.18%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.99%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.91%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.74%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.67%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.33%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.79%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.51%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.46%، ثم قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.32%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.30%.

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وقفز 85 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 8.82%، ثم سهم "مسك" بنسبة 7.10%، ثم سهم "أميانتيت" بنسبة 5.86%، فيما تراجع 95 سهماً على رأسها سهم "الخليجية العامة" بنسبة 2.76%، ثم سهم "المواساة" بنسبة 2.14%، ثم سهم "البحر الأحمر" بنسبة 1.81%، فيما تصدر سهم "سيرا" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 308.4 مليون ريال سعودي.

وفي سياق متصل أعلنت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف)، بأنه تم تعميدها اليوم الأربعاء، من قبل الشركة السعودية للكهرباء لغرض تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها، تزيد قيمته عن 5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة للشركة وفقاً للقوائم المالية لسنة 2019، تقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني لموظفي الشركة وأفراد أسرهم المعتمدين، وفقاً للشروط والأحكام المتفق عليها.