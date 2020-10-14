شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ 47% من وحدات "الإسكان الاجتماعى" بمنطقة حدائق العاصمة البالغة 29496 وحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 29496 وحدة سكنية (1194 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، بمنطقة حدائق العاصمة، بامتداد مدينة بدر، مؤكداً أن نسبة التنفيذ الحالية بلغت 47 %، بينما كانت نسبة التنفيذ المستهدفة 34 %.

وأوضح الوزير أن تجاوز نسب التنفيذ الحالية للنسب المستهدفة، يدل على سرعة معدلات التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما بمنطقة حدائق العاصمة، نظراً لأهمية تلك المنطقة، وقربها وخدمتها للعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعمل الوزارة على توفير مستويات إسكان مختلفة تناسب جميع شرائح المجتمع.

Advertisements

وأشار وزير الإسكان إلى أنه من المقرر تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية المختلفة بالإسكان الاجتماعى بمنطقة حدائق العاصمة، لخدمة سكان تلك المنطقة مستقبلاً، وهى، 7 مدارس للتعليم الأساسي، و8 حضانات، و11 سوقاً صغيرة (8 محال)، و6 ملاعب خماسية، و4 وحدات صحية، وقسم شرطة، ومخبزان، ومركزا شباب مصغر، ومحطة وقود سيارات، و20 مبنى للخدمات الاستثمارية، ودور العبادة، بجانب تنفيذ أعمال المرافق.