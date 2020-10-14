شكرا لقرائتكم خبر عن سهم الاتحاد العقارية يهبط ببورصة دبى بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.65% خاسراً 14.57 نقطة ليصل إلى مستوى 2222.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 144.3 مليون سهم محققة ما قيمته 73.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 1614 صفقة لعدد 25 سهماً، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1%، أعقبه قطاع البنوك نسبة 0.97%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع قطاعي السلع والاستثمار بنسبة 0.76%، 0.70%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.64%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.26%.

وقفزت 10 أسهم ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 14.90%، ثم سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 10.98%، فيما تراجع 11 سهماً على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.52%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 65.6 مليون ورقة بقيمة 19.9 مليون درهم.

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وفي سياق متصل أعلنت شركة أرابتك القابضة، عن اجتماع مجلس الإدارة السابع لسنة 2020، في الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق 19 أكتوبر، وذلك لمناقشة جميع الأمور المرتبطة بخطة التصفية.

وفي سياق آخر أعلنت المجموعة العربية للتأمين، عن اجتماع مجلس الإدارة في 10 نوفمبر الجاري بدلاً من 12 نوفمبر، للإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث من السنة المالية 2020.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن إجراء تعيين مستشار مالي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين والكويت، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.