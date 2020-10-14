شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-10-2020 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-10-2020 ، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.36 جنيه للشراء، 18.50 جنيه للبيع، مقابل 18.45 جنيه للشراء، 18.61 جنيه للبيع.

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سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.13 جنيه للشراء، 20.38 جنيه للبيع، مقابل 20.40 جنيه للشراء، 20.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وثبت عند سعر الريال 4.08 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 48.76 جنيه للشراء، و51.51 جنيه للبيع.

قال البنك المركزى المصرى، إن معدل التضخم الأساسى فى مصر ارتفع إلى 3.3% على أساس سنوي فى سبتمبر 2020 من 0.8% فى شهر أغسطس السابق له.

ووضع البنك المركزى المصرى مؤشرا للتضخم لا يشمل حساب أسعار السلع الأساسية شديدة التقلب مثل المواد الغذائية.