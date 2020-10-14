شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل..وصعود قياسي لسهم "ايفا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.17% خاسراً 10.040 نقطة ليصل إلى مستوى 5752 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.24% خاسراً 15.110 نقطة ليصل إلى مستوى 6398.37 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.01% رابحاً 0.400 نقطة ليصل إلى مستوى 446593 نقطة، وصعد مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% رابحاً 1.110 نقطة ليصل إلى مستوى 4545.59 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 283.6 مليون سهم بقيمة 35.5 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 9143 صفقة، وهبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع العقار بنسبة 0.59%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.43%، يليه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.31%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.24%، ثم قطاعي المواد الأساسية والنفط والغاز بنسبة 0.09%، 0.04%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.15%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50%.

وجاء سهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 91.88%، يليه سهم شركة دار الثريا العقارية بنسبة 9.87%، ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 9.35%، فيما تصدر سهم الشركة الكويتية السورية القابضة القائمة الحمراء بانخفاض بنسبة 10.15% يليه سهم شركة ريم العقارية بنسبة 9.37%، ثم سهم شركة سنام العقارية بنسبة 5%.

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وفي سياق متصل أعلنت بورصة الكويت، بأنه سيتم إعادة التداول في أسهم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة (ايفا) بناء على طلب الشركة، جاء ذلك بعد إعلان شركتها التابعة الأولى للتأمين التكافلي، عن قيام الشركة بالاستثمار ببعض العقارات المدرة للدخل بقيمة 4.015 مليون دينار كويتي عن طريق طرف ذات صلة خلال الربع الثالث للسنة المالية 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة أعيان للإجارة والاستثمار، عن توصلها لاتفاقات مع عدد من دائنيها لإجراء التسوية النهائية لسداد مديونيتها تماشياً مع الحكم الصادر من محكمة التمييز (الدائرة التجارية الأولى) بتاريخ 19 أغسطس الماضي، حيث ستتم التسوية من خلال سداد مبلغ نقدي وتحويل عدد من الأسهم في شركة توازن القابضة (غير مدرجة)، كما أن الشركة مستمرة في التواصل مع باقي الدائنين لإجراء التسوية النهائية.

وأضافت الشركة، في بيان لبورصة الكويت، اليوم الأربعاء، أن الأثر على المركز المالي للشركة في حال إتمام الصفقات، وهي انخفاض بند الأصول بواقع 2.4 مليون دينار كويتي، وانخفاض بند مطلوبات التمويل الإسلامي بواقع 3 ملايين دينار كويتي، وتحقيق الشركة لأرباح نتيجة خصم جزء من المديونية بواقع 597.4 ألف دينار كويتي، وسيعتمد انعكاس الأثر المالي على توقيت إتمام هذه الاتفاقات.