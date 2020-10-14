شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة قطر حمراء بمستهل جلسة الأربعاء وسط هبوط جماعي للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.18% خاسراً 17.81 نقطة ليصل إلى مستوى 10039.05 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.7 مليون سهم بقيمة 145.3 مليون ريال عبر تنفيذ 2792 صفقة، وتراجع 31 سهماً، وارتفع 12 سهماً، واستقر سهمين، وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر على رأسها قطاع التأمين بنسبة 2.31%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.36%، يليه قطاعي العقارات والاتصالات بنسبة 0.33%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.10%، ثم قطاعي البضائع والخدمات الاستهلاكية والبنوك والخدمات المالية بنسبة 0.08%، 0.01%، على التوالي.

وفي سياق متصل أعلنت 3 شركات وهم قطر لصناعة الألومنيوم، مزايا قطر للتطوير العقاري، بروة العقارية، عن موعد الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث حددت الأولى يوم 22 أكتوبر للإعلان عن النتائج، والثانية يوم 28 أكتوبر، والثالثة يوم 27 أكتوبر.

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فيما أعلنت قطر لصناعة الألمنيوم، عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية للربع الثالث 2020 ، وذلك يوم 29 أكتوبر الجاري.

وأفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة)، عن نتائجها المالية النصفية للفترة المنتهيـة في 30 يونيو 2020، حيث بلغ صافي أرباحها عن هذه الفترة 15.8 مليار ريال قطري مقابل 19.6 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض نسبته 19.68%.