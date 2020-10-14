شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة البحرين تفقد 4 نقاط بالمستهل بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.27% خاسراً 3.99 نقطة ليصل إلى مستوى 1478.25 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.8 مليون سهم بقيممة 313.6 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 16.94% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.07%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي اف اتش المالية بنسبة 0.65%، كما صعد سهم شركة الإثمار القابضة بنسبة 8.97%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة الإثمار القابضة، عن إجراء تعيين مستشار مالي بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع بنك البحرين والكويت، وسيتم الإعلان عن أي معلومات جوهرية في حينها، حسب اللوائح والقوانين ذات الصلة.