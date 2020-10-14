شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تشترى نحو 510 آلاف طن من قمح الطحين فى مناقصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متعاملون أوروبيون فى تقييمات أولية اليوم الأربعاء إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى نحو 510 آلاف طن من قمح الطحين من مناشئ اختيارية في مناقصة عالمية في وقت متأخر أمس الثلاثاء.

وأضافوا أن سعر الكمية بأكملها نحو 263.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن. ومن المتوقع إعلان المزيد من التفاصيل بشأن الكمية والأسعار في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

ويُعتقد أن ست شركات تجارية نفذت مبيعات. وكان البيع في نفس مستوى السعر تقريبا الذي أفصح عنه متعاملون مساء أمس الثلاثاء.

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والمناقصة هي الأولى التي يطرحها الديوان المهني للحبوب وتشمل عروضا واقعية يمكن تقديمها من روسيا وموردين آخرين في منطقة البحر الأسود لكنها تقتصر على أنواع قمح بمستوى بروتين أعلى.

تطلب الجزائر الشحن خلال فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من نوفمبر تشرين الثاني وبين السادس عشر والثلاثين منه. أما إذا كان التوريد من أمريكا الجنوبية، فيكون الشحن بين الأول والخامس عشر من أكتوبر تشرين الأول وبين السادس عشر والحادي والثلاثين منه.