شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة الكيماوية يعلن تسديد 9 مليارات جنيه مستحقات للبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، انه تم تسديد نحو 9 مليارات جنيه مستحقات للهيئة العامة للبترول لدى شركات القابضة من خلال قطع أراضى،تم تقييمها ووافقت الهيئة العامة للبترول على التقييم ومن أبرز تلك الاراضى، أراضى المراجل البخارية ومليون متر فى شركة النصر للأسمدة بالسويس .

وأضاف عماد الدين مصطفى لـ"الخليج 365" أن أغلب المديونيات كانت على الشركة القومية للأسمنت تحت التصفية،وهى كانت المديونية الأكبر تليها شركات الدلتا للأسمدة سماد طلخا والنصر للأسمدة بالسويس وشركة العامة للورق راكتا بالإسكندرية .

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أوضح رئيس القابضة الكيماوية،انه وفقا لتعليمات الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، تم انهاء كافة المديونيات على أن يتم التوقيع خلال الفترة المقبلة، لإنهاء هذا الملف تماما .

وحول ملف بناء مصنع أمونيا جديد بشراكة القطاع الخاص، أوضح أن المصنع ينتظر فقط موافقة الغاز حيث سيقام بنظام المناطق الحرة .