شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين ينتقل للمسار الهابط- تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجة سلبية قوية متأثرا بسلبية مؤشر ستوكاستيك مما دفع به ذلك للهبوط دون الدعم المستقر عند 124.20 والاستقرار ضمن المسار الهابط بملامسته لمستوى 123.65.

نتوقع باستمرار تذبذب السعر دون الدعم المكسور والممتد حاليا نحو 124.25 تشكيله لتداولات سلبية جديدة ليحاول التخلص من الدعم المستقر عند 123.40 ومن ثم لتمتد التداولات نحو الأهداف السلبية الإضافية والتي تبدأ من 122.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 124.20 و 123.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط