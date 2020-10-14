شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يخرج عن المسار الصاعد-تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تعرض سعر الزوج بتداولات يوم أمس لضغوط سلبية قوية مما دفع به ذلك للتسلل دون دعم القناة الفرعية الصاعدة والمتمثل بمستوى 137.00 لنلاحظ تكبده للعديد من الخسائر بوصوله نحو 136.13.

نشير إلى أن استمرار تذبذب السعر دون مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر عند 136.65 فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية ولننتظر وصوله قريبا نحو 135.45 و 134.90 ومن ثم لنراقب تصرفه لنتمكن من تحديد الاتجاه العام للتداولات القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 136.65 و 135.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط