شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين دون أي تغيير– تحليل - 13-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر البلاتين يتحرك ضمن نطاق ضيق بتمركزه حاليا قرب محور المتوسط المتحرك 55 والمستقر عند 875.00, لكن الثبات السلبي المتكرر دون المقاومة المستقرة عند 920.00 وباستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي, فإن ذلك يؤكد استهدافه قريبا للمحطات السلبية والتي تتمركز حول 825.00 و 725.00 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 900.00 و 825.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط