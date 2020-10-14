الاقتصاد

سعر النحاس يمهد للهبوط– تحليل -14-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا تغيير على مسار سعر النحاس الهابط باستقراره السلبي المتكرر دون الحاجز الممتد نحو 3.1070 بالإضافة إلى بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بخروجه من مستوى تشبع الشراء.

 

لذلك سنستمر بترجيح المحاولات الهابطة ولنذكر بتمركز الأهداف السلبية حول مستوى 2.9800 وصولا لمحور المتوسط المتحرك 55 والمتمركز حاليا قرب 2.8520.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 3.1000 و 2.9800

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط 

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