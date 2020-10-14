شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يستأنف الارتداد من الأعلى له في شهر أمام نظيره الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثالثة في خمسة جلسات من الأعلى له منذ 14 من أيلول/سبتمبر الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:54 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.03% إلى مستويات 105.45 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 105.48، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 105.31، بينما حقق الزوج الأعلى له عند 105.52.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر دولة صناعية في آسيا وثالث أكبر دولة صناعية في العالم، الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة النهائية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي أظهرت ارتفاع 1.0% مقارنة بالقراءة الأولية لشهر آب/أغسطس والتوقعات بارتفاع 1.7% ومقابل ارتفاع 8.7% في تموز/يوليو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية النهائية للمؤشر ذاته تراجع 13.3% مقارنة بالقراءة الأولية والتوقعات بتراجع 13.3%.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سوف يتحدث عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سوف يشارك في حلقة نقاش حيال الاستقرار المالي في ندوة يستضيفها مجلس المخاطر المنهجية.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 123.3$ مليار مقابل 200.1$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كوارلز مرة أخرى مع عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال التنظيم المالي في السلسلة الافتراضية للسياسة النقدية في معهد هوفر وحديث كابلان لاحقاً عن التوقعات الاقتصادية في السياسة النقدية في جدث تاون هول الافتراضي والذي تستضيفه تكساس تريبيون.