شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو أمام الدولار والأنظار على ترأس لاجارد للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن ترأس محافظ البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الاجتماعات السنوية الافتراضية لصندوق النقد الدولي مجموعة البنك الدولي والتي ستقام حتى 18 من تشرين الأول/أكتوبر.

في تمام الساعة 06:34 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% إلى مستويات 1.1742، مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1746، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1735، بينما حقق الأعلى له عند 1.1751.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ككل للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور القراءة المعدلة موسمياً لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.8% مقابل 4.1% في تموز/يوليو الماضي، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر ذاته تقلص التراجع إلى 7.7% مقابل 7.2% في القراءة السنوية السابقة لشهر تموز/يوليو.

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على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سوف يتحدث عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سوف يشارك في حلقة نقاش حيال الاستقرار المالي في ندوة يستضيفها مجلس المخاطر المنهجية.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 123.3$ مليار مقابل 200.1$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كوارلز مرة أخرى مع عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال التنظيم المالي في السلسلة الافتراضية للسياسة النقدية في معهد هوفر وحديث كابلان لاحقاً عن التوقعات الاقتصادية في السياسة النقدية في جدث تاون هول الافتراضي والذي تستضيفه تكساس تريبيون.