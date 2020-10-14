شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العقود الآجلة لأسعار الذهب أعلى حاجز 1,900$ للأونصة مع الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها من الأدنى لها منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:29 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.25% لتتداول عند 1,900.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,895.40$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,894.60$ للأوتصة، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 93.51 مقارنة بالافتتاحية عند 93.54.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس الماضي، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سوف يتحدث عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سوف يشارك في حلقة نقاش حيال الاستقرار المالي في ندوة يستضيفها مجلس المخاطر المنهجية.

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وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 123.3$ مليار مقابل 200.1$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كوارلز مرة أخرى مع عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال التنظيم المالي في السلسلة الافتراضية للسياسة النقدية في معهد هوفر.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون المنظمين الأمريكيين قد أوقفوا مؤقتاً تجربة إيلي ليللي لهلاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا بسبب مخاوف اتتعلق بالسلامة، وجاء ذلك بعد أن تابعنا أيضا بالأمس إيقاف تجربة لقاح فيروس كورونا في شركة جونسون آنذ جونسون الأمريكية أيضا بشكل مؤقت وذلك في أعقاب إصابة أحد المشاركين في التجربة العلاجية للقاح بمرض غير مبرر.

وفي سياق أخر، فقد أعرب المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم بالأمس عن كون التوصل إلي لقاح للفيروس التاجي بات قريباً، موضحاً أن المنظمة تقوم بدراسة تسعة لقاحات موجودة لديها، ومضيفاً أنه على الأرجح سوف يتم التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، وذلك مع حثه من جديد على استخدام الأساليب الوقائية وإتباع الإجراءات الصحية الموصي بها.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في أواخر الأسبوع الماضي عن زيادة قياسية ليوم واحد في حالات الإصابة بالفيروس التاجي عالمياً، بقيادة موجة الإصابات التي تتزايد خلال الآونة الأخيرة في أوروبا، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس لأكثر من 37,70 مليون ولقي 1,079,029 شخص مصرعهم في 235 دولة.