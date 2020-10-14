شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يحقق بعض المكاسب – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الفرنك تداولات إيجابية ملحوظة يوم أمس ليختبر مقاومة القناة اللحظية الهابطة التي تظهر بالصورة، يرافقه فقدان مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي وظهور إشارات تشبع واضح في الشراء، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد هبوطاً واستئناف الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة على المدى اللحظي والقصير بثبات السعر دون 0.9192، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يصل إلى 0.9010.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9180 والمقاومة 0.9192

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط