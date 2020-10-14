شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بالتذبذب داخل الوتد الصاعد، ولا زلنا ننتظر كسر دعم هذا النموذج الذي يرتفع الآن إلى 0.7160 أو اختراق المقاومة 0.7230 لتحديد الوجهة التالية بشكل أدق، مما يجعلنا نستمر في حياديتنا حتى الآن.
نذكر بأن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 0.7100 وتمتد إلى 0.6964، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه التالي عند 0.7400.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7100 والمقاومة 0.7230
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الدولار الأسترالي ينتظر إشارة التأكيد – تحليل - 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.