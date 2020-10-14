شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يرتفع بهدوء – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر عقود خام برنت تداولات إيجابية يوم أمس ليتخطى المتوسط المتحرك 50 ويستقر فوقه، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد، ويحتاج السعر لعزم إيجابي يكفي لدفع التداولات للتوجه نحو أهدافنا الإيجابية الرئيسية التي تبدأ عند 44.10 وتمتد إلى 46.43.

وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، مع ضرورة الانتباه إلى أن كسر مستوى 41.45 سيكمل تشكيل نموذج فني هابط يملك القدرة على دفع السعر لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 40.00 وقد تمتد إلى 39.30.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 41.45 والمقاومة 44.45

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد