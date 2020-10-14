شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحاول بإيجابية – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات سعر النفط فوق حاجز 40.00، ويحصل على دعم إيجابي من المتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث تتواجد أهدافنا التالية عند 41.40 ثم 43.05.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي والقصير، مع الانتباه إلى أن كسر 38.85 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 38.85 والمقاومة 41.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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