شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تقترب من الهدف – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر الفضة تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليقترب من هدفنا المنتظر عند 13.60، ويتذبذب حول المتوسط المتحرك 50 الآن، والذي يشكّل مقاومة لحظية أمام السعر، مما يدعم فرص استئناف التداولات السلبية ومحاولة كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام التوجه نحو 22.13 كمحطة سلبية تالية.
وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة، مع التذكير بأن اختراق 25.06 سيوقف الانخفاض المقترح ويدفع السعر لتحقيق مكاسب تبدأ عند 26.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.40 والمقاومة 25.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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