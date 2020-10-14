شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب ينتظر مزيد من الانخفاض – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول دعم القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، وننتظر كسر هذا المستوى لتأكيد استمرار الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير، حيث يتواجد هدفنا السلبي التالي عند 1860.90.

وبالتالي، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1901.80 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لتحقيق مكاسب لحظية تستهدف اختبار مستوى 1934.86 من جديد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1875.00 والمقاومة 1910.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط