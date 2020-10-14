شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار ضيق – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات جانبية وضيقة النطاق منذ بداية الأسبوع، ونلاحظ أن مؤشر ستوكاستيك يصل إلى مناطق التشبع في الشراء، بينما يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر.

وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.3035 ثم 1.2960 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.3240 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3070 والمقاومة 1.3200

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط