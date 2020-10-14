شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يحصل على إشارة سلبية – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات إيجابية طفيفة يوم أمس ليختبر المتوسط المتحرك 50 الذي شكّل مقاومة جيدة أمام السعر، لينخفض مجدداً ويقترب من مستوى 105.20 الآن، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة تقاطع سلبي الآن، بانتظار تحفيز السعر على كسر المستوى المذكور وفتح الطريق أمام الاندفاع نحو أهدافنا المتوقعة عند 104.40 ثم 103.65.

من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة وفعالة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 105.70.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 104.60 والمقاومة 105.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط