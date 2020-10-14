شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.3000 بعد الانخفاض القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، ليستقر عند دعم القناة اللحظية الصاعدة الذي يحاول منع السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك.
لذلك، فإن مصير الاتجاه التالي يعتمد على المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.2930 والمقاومة 1.3000، حيث إن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.2705 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.3155 وتمتد إلى 1.3265.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
كانت هذه تفاصيل خبر الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 14-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.