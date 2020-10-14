شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يكسر الدعم – تحليل - 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.3000 بعد الانخفاض القوي الذي شهده في الجلسات الماضية، ليستقر عند دعم القناة اللحظية الصاعدة الذي يحاول منع السعر من تحقيق مزيد من الانخفاض، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك.

لذلك، فإن مصير الاتجاه التالي يعتمد على المستويات المحورية التي تتمثل بالدعم 1.2930 والمقاومة 1.3000، حيث إن كسر هذا الدعم سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض والتوجه نحو مناطق 1.2705 بشكل رئيسي، بينما اختراق المقاومة سيقود السعر لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي تبدأ أهدافه الرئيسية عند 1.3155 وتمتد إلى 1.3265.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2840 والمقاومة 1.3030

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي