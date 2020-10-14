اليورو تحت الضغط السلبي – تحليل - 14-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار قرب الدعم المحوري 1.1720 بعد الانخفاض الذي شهده السعر يوم أمس، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور للتوجه نحو تحقيق مزيد من الانخفاض المحتمل خلال الجلسات القادمة.
لكن بالمقابل، يظهر مؤشر ستوكاستيك إشارات إيجابية قد تحمي السعر من تكبّد مزيد من الخسائر وتقود الزوج لمحاولة استعادة الاتجاه الصاعد من جديد، ويحتاج السعر لاختراق المقاومة 1.1805 لتأكيد العودة للارتفاع.
من هنا، فإن هذا التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضل التوقف على الحياد إلى أن يؤكد السعر اختراق أحد المستويات المذكورة أعلاه ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر للتوجه نحو المستوى التصحيحي التالي الذي يصل إلى 1.1540، بينما اختراق المقاومة سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد الذي تتواجد أهدافه التالية عند 1.1870 ثم 1.2011.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1840
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير
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