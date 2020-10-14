شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة إلى مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية وارتفع مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج اليوم الأربعاء ويأتي ذلك وسط توجه أنظار المستثمرين لما سيسفر عنه حديث الرئيس الصيني شي جينبينج في شنتشن والذي من المتوقع أن يعرض من خلاله رؤيته للنمو في بلاده أكبر اقتصاديات آسيا.

بخلاف ذلك تتطلع الأسواق إلى فعليات موسم الكشف عن نتائج الأعمال لكبرى الشركات والمصارف الآسيوية وأيضا الأمريكية وبالأخص في ظلال عدم ظهور إي علامات حول توصل المشرعين في الولايات المتحدة إلى اتفاق يتيح المجال لاعتماد المزيد من التحفيز في وقت قريب لمواجهات التابعيات السلبية لجائحة كورونا على أداء أكبر اقتصاد في العالم.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.51% ليخسر 8.41 نقطة ويصل إلى المستوى 1,640.69، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.05% ليخسر هو الأخر 12.43 نقطة ويصل إلى المستوى 23,589.35.

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كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.58% ليخسر 28.30 نقطة ويصل إلى المستوى 4,810.90، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.54% ليخسر هو الأخر 18.22 نقطة ويصل إلى المستوى 3,341.53.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 0.02% ليربح 4.95 نقطة ويصل إلى المستوى 24,654.63، بينما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.43% ليخسر هو الأخر 10.32 نقطة ويصل إلى المستوى 2,392.83.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.41% ليربح 51.14 نقطة ويصل إلى المستوى 12,504.99، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.02% ليخسر 1.14 نقطة ويصل إلى المستوى 6,194.60.