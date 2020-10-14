شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار إيجابي للدولار الاسترالي لأول مرة في ثلاثة جلسات أمام نظيره الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لوي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي ووسط التطلع لحديث محافظ بنك استراليا الاحتياطي فيليب لوي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث العديد من أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 03:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7168 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7161، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7174، بينما حقق الأدنى له عند 0.7153.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر ويسباك لثقة المستهلكين والتي أوضحت ارتفاعاً 11.9% إلي ما قيمته 105.0 مقابل ارتفاع 18.0% عند 93.8 في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لما سوف يسفر عنه حديث محافظ البنك المركزي الاسترالي فيليب لوي والذي من المقرر أن يتحدث في المؤتمر السنوي سيتي استراليا ونيوزيلندا للاستثمار وذلك عبر الأقمار الصناعية.

ويأتي ذلك قبل أن ساعات من الكشف غداً الخميس عن بيانات سوق العمل الاسترالي للشهر الماضي وتوقعات المستهلكين للتضخم لهذا الشهر مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 7.0% مقابل 6.8% في آب/أغسطس وقراءة مؤشر التغير في التوظيف والتي قد توضح تراجعاً بواقع 38.0 ألف وظيفة مقابل ارتفاع بواقع 111.0 ألف وظيفة بالإضافة لصدور قراءة معهد ملبورن لتوقعات المستهلكين للتضخم.

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بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت إلى حظر الصين لوارداتها من الفحم الاسترالي "لآجل غير مسمى" في ظلال تصاعد التوترات السياسية بين استراليا والصين أكبر شريك تجاري لاستراليا وأكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم، الأمر الذي أدى لبقاء العديد من السفن الاسترالية عالقة في الموانئ الصينية وأثقل قي مطلع هذا الأسبوع تباعاً على أداء الدولار الاسترالي.

وفي نفس السياق، أفادت بعض التقرير بأن السلطات الصينية أبلغت عن حظر فحم الكوك الاسترالي شفهياً، ما يشير لكون النهج غير الرسمي ذو دوافع سياسية وذلك نظراً لانقاد استراليا للصين حيال تفشي جائحة كورونا عالمياً، بينما نود الإشارة، لكون ذلك الحظر يتماشى مع هدف بكين لتقليل استهلاك الفحم كمصدر للطاقة للحد من انبعاث الكربون ويتوافق مع عمل الصين على تشديد حصص استيراد الفحم.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في آب/أغسطس، كما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 0.3%، بينما قد تظهر القراءة السنوية للمؤشر نمو 0.2% مقابل انكماش 0.2%، وتعكس القراءة السنوية الجوهرية تسارع النمو إلى 0.9% مقابل 0.6%.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح عبر الأقمار الصناعية كل من نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ريتشارد كلاريدا والذي سوف يتحدث عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي، ونائب محافظ الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارلز والذي سوف يشارك في حلقة نقاش حيال الاستقرار المالي في ندوة يستضيفها مجلس المخاطر المنهجية.

وصولاً إلى كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تعكس تقلص العجز إلى ما قيمته 123.3$ مليار مقابل 200.1$ مليار في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد حديث نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي كوارلز مرة أخرى مع عضو اللجنة الفيدرالية ورئيس بنك دالاس الاحتياطي الفيدرالي روبرت كابلان حيال التنظيم المالي في السلسلة الافتراضية للسياسة النقدية في معهد هوفر وحديث كابلان لاحقاً عن التوقعات الاقتصادية في السياسة النقدية في جدث تاون هول الافتراضي والذي تستضيفه تكساس تريبيون.