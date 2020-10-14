شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استوردت تونة بـ12 مليون دولار فى يوليو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، ارتفاع الواردات المصرية من التونة مؤخرا بشكل ملحوظ، حيث بلغت قيمة وارداتها في شهر يوليو الماضي نحو 12 مليون و660 ألف دولار من التونة المحضرة أو المحفوظة كاملة أو مقطعة، مقابل 11 مليون و661 ألف دولار في شهر يوليو من عام 2019، بزيادة بلغت قيمتها 999 ألف دولار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الواردات المصرية من التونة جاءت ضمن الواردات المصرية من السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 575 مليون و85 ألف دولار في شهر يوليو الماضي، مقابل مليار و70 مليون دولار في نفس الشهر من عام 2019، بتراجع بلغت قيمته 495 مليون و199 ألف دولار.

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وضمت قائمة أهم واردات السلع الغذائية، كلا من واردات زيت النخيل وبلغت 57 مليون و110 ألف دولار في يوليو الماضي، مقابل 51 مليون و737 ألف دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة 5 ملايين و373 ألف دولار.

وحققت جملة الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال شهر يوليو الماضي، حيث بلغت 4 مليار و430 مليون دولار، مقابل 7 مليار و258 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بتراجع بلغ نحو 2 مليار و827 مليون دولار

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن قيمة العجز فى الميزان التجارى بلغت 2.28 مليار دولار خلال شهر يوليو 2020، مقابل 4.73 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق له 2019 بنسبة انخـفاض قدرها 51.8٪.