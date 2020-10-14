شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر خلال ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 64113 نقطة، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 6450 نقطة، وفي ظل تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6250 نقطة كمستوى أول ثم 5900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 650 نقطة.

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 6,338 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 6,448 نقطة