شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10056 نقطة، في ظل حيادية المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية، لذلك فالأنظار تتجه لمستوى 10100نقطة، حيث في حالة تجاوز المؤشر لهذا المستوى، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى مقاومته التالي عند 10250 نقطة كمستوى اول،لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.
من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 9,999 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,076 نقطة
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