شكرا لقرائتكم خبر عن آن ديجيتال (AAN) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء بدون اي تغيير مقارنة بإغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 13٫10 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 13٫80 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك فالأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 11 فلس في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 14 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 13.0 بينما مستوى المقاومة هو 13.4 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط