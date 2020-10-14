شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 902 فلس، مصحوبا بارتفاع كبير في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما كون السهم نموذج "Evening Star” وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 850 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 920 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 897.7 بينما مستوى المقاومة هو 909.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط