شكرا لقرائتكم خبر عن خليج ب (GBK) جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 240 فلس، ملامسا بذلك خط القناة الصاعد متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تضغط على السهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 233 فلس كمستوى أول ثم 215 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 245 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 238.0 بينما مستوى المقاومة هو 242.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط