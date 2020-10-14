شكرا لقرائتكم خبر عن البيت (SECH) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الثلاثاء في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 46٫50 فلس، في ظل استمرار تدني كميات التداول، كما نلاحظ ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد المزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 42 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 48 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 46.2 بينما مستوى المقاومة هو 46.9 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط