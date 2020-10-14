شكرا لقرائتكم خبر عن رمال (REMAL) يواصل جني الأرباح -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم عمليات جني الأرباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث اغلق امس الثلاثاء منخفضا عند مستوى 21٫40 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، مما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 19٫50 فلس كمستوى أول ثم 16 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 24 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 21.2 بينما مستوى المقاومة هو 21.7 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط