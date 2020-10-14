شكرا لقرائتكم خبر عن المباني (MABANEE) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 14-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل في ثالث جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق امس الثلاثاء عند مستوى 730 فلس، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 680 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 770 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 715 بينما مستوى المقاومة هو 740 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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