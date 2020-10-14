أجيليتي (AGLTY)جني أرباح متوقع -تحليل صباحي- 14-10-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم خلال تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 697 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة عند مستوى 710 فلس، كما نلاحظ انطلاق إشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 645 فلس في عملية جني أرباح في الأجل القصير، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 710 فلس.
متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 691.0 بينما مستوى المقاومة هو 704.0 فلس
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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